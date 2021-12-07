جلال عبد السلام قائما بعمل أمين عام جامعة المنوفية

أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرارا بتكليف المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة للقيام بعمل أمين عام جامعة المنوفية، موجها له خالص التهنئة والتوفيق فى مهام عمله خلفا للمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة لبلوغه سن المعاش.
كما وجه رئيس الجامعة الشكر لأمين عام الجامعة السابق المحاسب أكرم عبد الدايم تقديرا لمجهوداته خلال سنوات عمله، ومشاركته فى العديد من الانجازات والنجاحات التى شهدتها الجامعة والجهاز الإدارى.
جلال عبد السلام قائما بعمل أمين عام جامعة المنوفيةالثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 03:37 م
الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
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أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرارا بتكليف المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة للقيام بعمل أمين عام جامعة المنوفية، موجها له خالص التهنئة والتوفيق فى مهام عمله خلفا للمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة لبلوغه سن المعاش.
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