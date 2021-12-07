جامعة قناة السويس تحتفل بيوم ذوى الهمم .. تعرف على التفاصيل .. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس إن احتفالية "قادرون باختلاف" فى نسختها الثالثة كانت مختلفة ومتميزة، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاهدة أبطال الاتحاد من الإعاقات الذهنية وهم يلعبون الرياضات التي يمارسونها، بالإضافة لتنظيم معرض به منتجات جديدة للأشخاص من ذوى الإعاقة، مع وجود فقرة تقديم من ذوى القدرات الخاصة لأول مرة فى العالم والتي كانت مفاجأة الحفل، مؤكداً أن اهتمام الرئيس بملف ذوى القدرات الخاصة ساهم فى إحداث تقدم كبير.

جاء ذلك أثناء احتفالية "يوم ذوي الهمم" التي عقدت اليوم الثلاثاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج، أمين عام الجامعة وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية والدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء عماد جودة، مدير عام إدارة الأمن الجامعي.

وأضاف "زكى"، أنه مع الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية ورصد ملفات وخطط عمل لها، قلت نسبة التنمر، ومع الاهتمام الشديد من الرئيس السيسي بالأمر، فالكل أهتم بذوي الإعاقة وأصبح لهم تواجد فى الإعلام وفى الفن، ويأخذون فرصهم بالعمل، ويحرزون بطولات عالمية على المستوى الرياضي.

نظم الاحتفالية قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة الجديدة تحت عنوان "يوم ذوي الهمم".

ومن جانبه حرص طه عجلان على تقديم الشكر للجامعة على دعمها المتواصل لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية فهى جامعة حريصة على تأدية دورها المجتمعي على أكمل وجه وأرسل عجلان برسالة تقدير وإجلال لكل أب وأم لديهم طفل من ذوي الهمم فى بيته واصفا هؤلاء الأطفال بأنهم ملائكة داخل كل بيت.

كما شهدت الاحتفالية افتتاح معرض "الوسائل المساعدة لذوي الهمم" بمشاركة طلاب قسم التربية الخاصة بكلية التربية جامعة قناة السويس كما شهدت فاعليات اليوم محاضرتين الأولى بعنوان "الرعاية التربوية والاجتماعية لذوي الهمم" حاضرت بها الدكتورة هالة رمضان رئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية والمحاضرة الثانية حول "الرعاية النفسية لذوي الهمم" حاضرت بها الدكتور صفاء جمعة المدرس بكلية التمريض.

وتضمن الاحتفال فقرات فنية بمشاركة طلاب التربية الخاصة بإشراف الدكتورة منى فرحات المدرس بقسم التربية الخاصة وعرض “لمحة من حياة كفيف - العصا البيضاء" بإشراف الدكتور سارة يوسف المدرس بقسم التربية الخاصة

واستمرت الاحتفالية بعرض نماذج متميزة من ذوي الهمم من الطلاب منتسبي التربية والتعليم (إدارة الموهوبين، مدرسة التربية الفكرية، مدرسة النور للمكفوفين، مدرسة الأمل للصم والبكم)، هذا وتختتم فاعليات اليوم بزيارات ميدانية لكليات الزراعة والطب البيطري.

جدير بالذكر أن الاحتفالية تأتى بتنظيم الإدارة العامة لمشروعات البيئة إدارة تدريب أفراد المجتمع بإشراف عام المحاسب عمرو حسين، كشك مدير عام الإدارة والمهندس أحمد رمضان، مدير الإدارة وبإشراف تنفيذي الدكتور حسام جمال الدين حافظ، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



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