جامعة جنوب الوادى تنظم الندوة الأولى لمناهضة ختان الإناث لطلاب كلية التمريض

صابر سعيد

نظمت كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، ندوة عن مناهضة ختان الإناث بكلية التمريض، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفى إطار الدور التوعوي المنوط به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

شارك فيها الدكتورة نادية عبدالله، عميد الكلية، والدكتورة هالة سنارى، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور أحمد ذكير، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق، والشيخ أحمد ابوالوفا، مدير عام الدعوة بأوقاف قنا.

أوضح بيان الجامعة، أن الندوة دارت حول دور التمريض فى عدم المشاركة بعملية ختان الإناث والتوعية المنوط بها ممارس التمريض فى منع حدوث تلك العملية فى صعيد مصر.

وأوضحت عميد الكلية، الانتهاك الذي تتعرض له التى تجرى لها عملية الختان، وما يترتب عليه من نتائج طبية غير سليمة للفتاة المختونة، ودور الممرض فى تجنب تلك الظاهرة السيئة التى تعرض الفتاة لآثار غير صحية، كما وتناولت الندوة الجانب القانوني لمرتكب هذه العملية وبصفة خاصة ممارسي مهنة التمريض والعقوبات التي تقع على مرتكب هذه العملية بالسجن بدرجاته المتدرجة من السجن المشدد وحتى أقل عقوبة بالسجن.

وتناولت الندوة رأى الدين فى تلك العملية بكل مصادر التشريع الإسلامي وسرد بعض الفتاوى الفقهية لعدد من العلماء والفقهاء التى توضح موقف الدين من تلك القضية والآثار النفسية التى تتعرض لها الفتاة المختونة، سواء فى صغرها أو بعد زواجها وما ينطبع بذاكرتها وبعقلها الباطن عن ماتعرضت له من انتهاك لجسدها ولحقها فى الدفاع عن نفسها برفضها لتلك العملية.

كما أعلنت جامعة جنوب الوادي، عن مشاركتها، في المنتدى العالمي للتعليم العالي، تحت عنوان رؤية المستقبل، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وأوضحت جامعة جنوب الوادي، أنه يترأس وفد جامعة جنوب الوادي، الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء التدريس وطلاب الجامعة ويشارك في هذا المنتدى أكثر من 13 ألف مشارك ويقام في العاصمة الادارية الجديدة. وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذا المنتدى يعد فرصة كبيرة لمناقشة قضايا الشباب ورؤية المستقبل لهم وتأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص جديدة للشباب من خلال ما سيتم عرضه في هذا المنتدى العالمى.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه خلال فعاليات المنتدى تقام العديد من ورش العمل والندوات والمحاور التي تناقش قضايا الشباب ومتطلباتهم فى ظل ما تعرضت له الدول من تداعيات كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.