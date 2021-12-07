تمهيد الطرق وصيانة الإنارة وأعمال نظافة وإصلاح الصرف الصحى بكفر الشيخ .. صور

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول،اعمال مسح وتمهيد الطرق بنطاق الوحدة المحلية بقرية السحايت، ومسح طريق نمرة 3 بعزبة عطا لتيسير حركة المرور بين القري، وصيانة خط الإنارة العامة بقرية السحايت، بالإضافة إلى اعمال صيانه محول الإنارة بقريه التفتيش، وتركيب علبه علي الكبل بمحول الخمسين، لحمايته من تقلبات الاحول الجوية، وصيانه كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءتها بقريه البدراوي، ومتابعة اعمال النظافة اليومية داخل شوارع القرية، وتجميع القمامة من المنبع والمرور علي المنازل لتجميع القمامة.

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، اعمال صيانه واصلاح كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءة شبكة الإنارة، بالإضافة إلى استمرار أعمال التاكسي بقريه "ابو دراز"، مع وضع طبقه من الإسمنت علي ترعة "دراز"، ابتداءً من كوبري التصاقي حتي كوبري ابو دراز امام عزبة "الجربة" في نطاق الوحدة المحلية لقرية ابو دراز، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم فورا، وأضاف بأن الوحدة المحلية في تواصل مستمر من خلال غرفه العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات، من خلال حملة نظافة مكبرة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، استهدفت شوارع وميادين المدينة، باستخدام معدات الحملة الميكانية، حيث تم رفع القمامة والأتربة، والمخلفات الصلبة، من الشوارع الرئيسية والفرعية، للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، واستكمال أعمال مراجعة، وصيانة أعمدة الإنارة، وإصلاح الكشافات التالفة، بعدد من شوارع المدينة، تزامنًا مع موسم هطول الأمطار، وتلافياََ لحدوث أزمات وكوارث بعدد من شوارع المدينة، بالإضافة إلي حملات نظافة عامة، ورفع المخلفات، والتراكمات بشوارع القري.

كما أشرفَ، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي تمهيد، وتسوية الطرق بالجليدر في عدد من القري، و عمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة المتهالكة، لرفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق والشوارع، كما تابع المرور على بعض المصالح الحكومية، والمدراس كل في نطاق قريته، للتأكد من حسن سير العمل، بالإضافة إلي الإشراف علي أعمال تبطين، وتأهيل الترع بقرية إبشان، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بمركز ومدينة بيلا.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفع الاشغالات والتعديات من شارع بورسعيد، وتم عمل محاضر للمخالفين، والمرور على مستشفى مطوبس المركزي ، كما تابع مشروعات التحول الرقمي، وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة، ومنها قطاع التأمينات الاجتماعية، و توصيل كابل الفايبر ضمن خطة التحويل الرقمي للمكتب، لتحسين الخدمة وتقديم اعلى خدمه للمواطنين بمركز مطوبس، بالإضافة إلى متابعة العمل بإدارة تليفونات مطوبس، وتكليف المقاول لتوصيل الخدمة لمكتب تأمينات مطوبس، وكذالك المركز التكنولوجي.

تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، والأراضي الفضاء، ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق،بالإضافة الى رفع مخلفات التجميل بشارع الشركات، كما أشرف على سير العمل بتطهير خطوط الصرف الصحي، بالإضافة الى إصلاح أخطار الصرف الصحي بمناطق متفرقة بالمدينة (امام مطعم الزعيم دوران فوه، شارع ابراهيم عوض دحروج، مسجد أبو حلاوة دحروج، عند المعهد الديني، شارع فرج مسجد الجيري نهاية المحرقة، شارع الحدادين نزله عمر أفندي، شارع الغفران بعد المقابر، تقسيم الحلو، مساكن مكة شارع أحمد يونس بحي دحروج، خلف الإدارة التعليمية، شارع "الشيخة صباح" متفرع من شارع المدارس، دوران فوه خلف المحلج عند مشتل الحبال، شارع الجلاء أمام الكنيسة".



اصلاح اخطارات الصرف الصحي



حملالت لرفع الاشغالات والاتربة بمدن كفر الشيخ



رفع الاتربة من الشوارع



رفع القمامة والاتربة من الشوارع



رفع كفاءة الانارة بقرى الحامول



رفع كفاءة الانارة بقرى كفر الشيخ