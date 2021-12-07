تماشيًا مع التحول الرقمى.. محافظ بورسعيد يبحث تطوير أسلوب العمل داخل الأحياء

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، على أهمية تطوير أسلوب العمل والأداء داخل دواوين عموم الأحياء وذلك للتيسير على المواطنين خلال تلقى الخدمات، وتماشيا مع التحول الرقمي الجديد الذي تشهده كافة قطاعات المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد اليوم لمناقشة سبل تطوير آليات العمل داخل إدارات الأحياء بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمهندسة شيماء جودة مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وممثل بنك مصر.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من المختصين حول تطوير آلية العمل الإداري من خلال استحداث النظم التكنولوجية والرقمية التي تساهم فى سرعة إنجاز الأعمال داخل إدارات الأحياء وذلك للتيسير على المواطنين أثناء تلقي الخدمات وسرعة الحصول على الخدمة فى إطار التطور الإداري الذي يجري بالديوان العام وأحياء المحافظة.



جانب من الاجتماع (4)



جانب من الاجتماع (3)



جانب من الاجتماع (2)