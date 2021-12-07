اليوم السابع
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تكريم 400 من المتحررين من الأمية بقرى "حياة كريمة" فى سوهاج.. صور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 09:17 م
تكريم 400 من المتحررين من الأمية بقرى "حياة كريمة" فى سوهاج.. صور جانب من التكريم
سوهاج محمود مقبول

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كرم اليوم الثلاثاء، فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج 400 متحرر ومتحررة من الأمية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمركز البلينا، وتسليمهم شهادات محو الأمية عقب اجتيازهم للامتحانات المقررة، بحضور محمد الدالى مدير عام فرع الهيئة.

 

كما تم تكريم النماذج المتميزة من المتحررات من الأمية اللاتى واصلن تعليمهن حتى الحصول على درجة الماجستير، وأشاد المكرمون بما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات للارتقاء بالمواطن المصري وما تشهده قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من إنجازات.

 

وتوجه محمد الدالي مدير عام فرع الهيئة، بالشكر للواء طارق الفقي محافظ سوهاج على دعمه الدائم واللامحدود لجهود الهيئة في محو أمية المستهدفين بجميع مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تولي اهتماما كبيرا بقضية محو الأمية، مشيدا بالتعاون المستمر من مؤسسات المجتمع الأهلي والحكومي في جهود محو الأمية.

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

المكرمين من الاهالى
المكرمين من الاهالى

 

تسليم الشهادات
تسليم الشهادات

 

التكريم بالمحافظة
التكريم بالمحافظة

 

رئيس فرع محو الأمية يتحدث
رئيس فرع محو الأمية يتحدث

 

رئيس دار السلام يتحدث بالحفل
رئيس دار السلام يتحدث بالحفل

 

احدى السيدات الناجحات
احدى السيدات الناجحات

 

تكريم 400 من المتحررين من الامية بدار السلام (2)
تكريم 400 من المتحررين من الامية بدار السلام (2)

 

 


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