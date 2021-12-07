تكريم 400 من المتحررين من الأمية بقرى "حياة كريمة" فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

كرم اليوم الثلاثاء، فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج 400 متحرر ومتحررة من الأمية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بمركز البلينا، وتسليمهم شهادات محو الأمية عقب اجتيازهم للامتحانات المقررة، بحضور محمد الدالى مدير عام فرع الهيئة.

كما تم تكريم النماذج المتميزة من المتحررات من الأمية اللاتى واصلن تعليمهن حتى الحصول على درجة الماجستير، وأشاد المكرمون بما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات للارتقاء بالمواطن المصري وما تشهده قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من إنجازات.

وتوجه محمد الدالي مدير عام فرع الهيئة، بالشكر للواء طارق الفقي محافظ سوهاج على دعمه الدائم واللامحدود لجهود الهيئة في محو أمية المستهدفين بجميع مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تولي اهتماما كبيرا بقضية محو الأمية، مشيدا بالتعاون المستمر من مؤسسات المجتمع الأهلي والحكومي في جهود محو الأمية.



جانب من التكريم



المكرمين من الاهالى



تسليم الشهادات



التكريم بالمحافظة



رئيس فرع محو الأمية يتحدث



رئيس دار السلام يتحدث بالحفل



احدى السيدات الناجحات