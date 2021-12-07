تفاصيل افتتاح وزيرة الهجرة أقسام طبية جديدة بمستشفى أسوان الجامعى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة واللواء أشرف عطية محافظ اسوان والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان اليوم الثلاثاء أول غرفة من نوعها لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى بجنوب مصر.

يأتى ذلك في اطار تخفيف العبء علي مرضي محافظة اسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد والعمل علي حماية مرضي القدم السكري من بتر القدم وذلك داخل مستشفى اسوان الجامعى وضمن مبادرة "قدم صحيح" التى اطلقتها مؤخرا مؤسسة صناع الخير للتنمية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وتنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك ما بين صناع الخير والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

واشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب الي أنه تعد هذه الغرفة الاولي من نوعها بصعيد مصر والتي قام بتجهيزها صناع الخير تحت شعار المبادرة الرئاسية داخل مستشفى جامعة اسوان والتي تستهدف علاج جميع مرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان بجنوب مصر مع تقديم خدمات العلاج والرعاية والتوعية لهم بالمجان تماما. وياتي ذلك في اطار تقديم خدمات طبية جديدة ومتميزة للمرضي اهالي اسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأوضح الدكتور اشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أنه تتضمن برنامج الزيارة ايضا افتتاح حجرة الكشف عن بعد بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة لتبادل الخبرات الطبية حول حالات المرضي للوصول للتشخصيص الانسب لحالات المرضي في مختلف التخصصات الطبية كما تم إفتتاح قسم المسالك البولية بعد تطويره وتجهيزة بسعة 22سرير، وتم افتتاح ايضا قسم جراحة المخ والاعصاب بواقع 10أسرة عناية مركزة وعدد12سرير للمرضي كما سيتم تدشين اعمال القافلة الطبية بمختلف التخصصات الي قرية المضيق بمركز نصر النوبة والتي ستقوم بتوقيع الكشف المجاني للحالات وعمل التحاليل والاشعة اللازمة وتحويل الحالات الجراحية الي المستشفي الجامعي باسوان لاجراء العمليات اللازمة للمرضي.

وقال الدكتور عصام ابوالمجد مدير مستشفي الجراحة إنه تم افتتاح اقسام طبية جديدة بالمستشفي الجامعي ستحدث انفراجة كبيرة للاستقبال عدد اكبر من الحالات والتقليل من نسب قوائم الانتظار.

من جانبه اكد مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ان غرفة مبادرة قدم صحيح بجامعة اسوان والتى يتم افتتاحها اليوم بالتعاون مع قسم الاوعية الدموية بكلية الطب جامعة اسوان والتي سوف تقدم كافة أوجه الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين بتوفير العلاج الواقى من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات بصرف علاج شهري للمرضي غير القادرين بالمجان ،مع اطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وكيفية التعريف بطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكرى .

وفي ختام جولة وزيرة الهجرة بالمستشفى الجامعي قدما اللواء أشرف عطية محافظ اسوان درع المحافظة والدكتور ايمن عثمان رئيس جامعة اسوان درع الجامعة لوزيرة الهجرة تقديرا وعرفانا في دعمها للمنظومة الصحية باسوان.وقدم رئيس جامعة اسوان درع الجامعة ل مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية لحسن التعاون المشترك.