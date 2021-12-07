اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 01:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم القليوبية" تدشن مسابقة المخترع الصغير لاكتشاف ورعاية المبدعين

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 01:09 م
"تعليم القليوبية" تدشن مسابقة المخترع الصغير لاكتشاف ورعاية المبدعين وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يتابع مسابقة المخترع الصغير
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بمشاركة سماح إبراهيم وكيل المديرية، تحكيم مسابقة المخترع الصغير، والتى تتم تحت تنفيذ وإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والاتحادات الطلابية بقيادة مرفت السيد موجه عام التربية الاجتماعية، ومصطفي إبراهيم، والتطوير التكنولوجى بقيادة سلوى جلال محمود، وبحضور محمد حسن جاد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.  

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الطلاب يشاركون بمشاريع صناعية وتكنولوجية وذلك للمنافسة على مستوى الجمهورية، كما حرص وكيل الوزارة على التحدث مع الطلاب المشتركين وتحفيز الطلاب الموهوبين المشاركين بالمشروعات فى المسابقة، وذلك لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية، وقدم رسالة شكر للطلاب والمشرفين وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

وتهدف المسابقة إلي اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات والمواهب وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار، وصقل مهارات التفكير الابداعي والتفكير الناقد، وإعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين، وتمكين جميع فئات المجتمع المصرى من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة.

خلال متابعة مسابقة المخترع الصغير

خلال متابعة مسابقة المخترع الصغير

 

مسابقة المخترع الصغير
مسابقة المخترع الصغير

 


تعليم القليوبية

مدارس القليوبية

مدير تعليم القليوبية

المخترع الصغير

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تعليم القليوبية" تعلن بدء تقييم الطلاب المشاركين فى المشروع القومى للقراءة

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 01:43 م

تعليم القليوبية تطلق مسابقة للإلقاء باللغة الإنجليزية لطلاب الابتدائية

السبت، 04 ديسمبر 2021 02:54 م

وكيل تعليم القليوبية تتفقد مدارس شبين القناطر .. وتشدد على الإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 01:46 م

مدير تعليم القليوبية خلال تفقد مدارس قليوب: التعليم الفنى يعد طالبا ماهرا لسوق العمل

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 12:32 م

"تعليم القليوبية": المشروع الوطنى للقراءة لا يقتصر على الطلاب فقط

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:13 م

"تعليم القليوبية" تطلق حملة للقضاء على "فيروس سي" بالمرحلة الإعدادية بمدارس المحافظة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة