"تعليم القليوبية" تدشن مسابقة المخترع الصغير لاكتشاف ورعاية المبدعين

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بمشاركة سماح إبراهيم وكيل المديرية، تحكيم مسابقة المخترع الصغير، والتى تتم تحت تنفيذ وإشراف توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والاتحادات الطلابية بقيادة مرفت السيد موجه عام التربية الاجتماعية، ومصطفي إبراهيم، والتطوير التكنولوجى بقيادة سلوى جلال محمود، وبحضور محمد حسن جاد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الطلاب يشاركون بمشاريع صناعية وتكنولوجية وذلك للمنافسة على مستوى الجمهورية، كما حرص وكيل الوزارة على التحدث مع الطلاب المشتركين وتحفيز الطلاب الموهوبين المشاركين بالمشروعات فى المسابقة، وذلك لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الجمهورية، وقدم رسالة شكر للطلاب والمشرفين وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

وتهدف المسابقة إلي اكتشاف المواهب العلمية وتنمية القدرات والمواهب وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار، وصقل مهارات التفكير الابداعي والتفكير الناقد، وإعداد جيل من الطلاب الباحثين المبتكرين والمبدعين، وتمكين جميع فئات المجتمع المصرى من الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعرف على كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية على الإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة.

خلال متابعة مسابقة المخترع الصغير