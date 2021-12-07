تعطيل الدراسة بمحافظة مطروح غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

مطروح ـ حسن مشالى

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدا الاربعاء بجميع مدارس المحافظة( طلاب ومعلمين )نظرا لسوء الأحوال الجوية مع تاجيل امتحان اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائى إلى يوم الأحد القادم 12 ديسمبر.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تدهور فى الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد، وذلك نتيجة العاصفة الترابية التى تضرب غرب البلاد بالسلوم ومطروح.

وسجلت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية تدنى فى الرؤية على سيدى برانى إلى 1500 متر والسلوم وعلى القاهرة وصلت إلى 4000 متر والظاهرة المؤثرة هى الأتربة، وخلاص الساعات القادمة تمتد تأثير رياح جنوبية غربية باردة جافة تثير الرمال على باقى الأنحاء.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم الثلاثاء نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3.5: 4 متر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.