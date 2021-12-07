تشميع منزل بالشرقية يستخدم كمركز لعلاج الإدمان ونقل الحالات لمستشفى العزازى النفسى

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مدير أمن الشرقية، وبالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة بقيادة العميد محسن القلش رئيس المباحث، وفي حضور مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالزقازيق.



وتم خلالها مداهمة مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون، ومحتجز به عدد كبير من المدمنين، وبعض المرضي النفسيين، ويديره أشخاص غير مؤهلين، والمكان غير مستوفي للاشتراطات الصحية، ولا يوجد أي فريق طبي أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرضهم إلي الخطر الداهم، هذا بالإضافة إلي مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ أى إجراءات إحترازية، مما يؤدى إلى انتشار العدوي بين النزلاء.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المنشأة وهي عبارة عن مسكن بدون لافتات مكون من ستة طوابق، كل طابق به شقة تتكون من ثلاثة غرف وريسبشن وحمام ومطبخ علي مساحة 120 م، بعزبة أبو طه التابعة للوحدة المحلية ببني عامر مركز الزقازيق، وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة مركز الزقازيق، واحتجاز مشرفي هذه المنشأة والبالغ عددهم 4 أشخاص للعرض علي النيابة العامة.



كما تبين وجود حالة بها كسور قديمة بالقدم اليسرى والقدم اليمني، ولا تتوفر لها أي رعاية طبية، ووجه وكيل الوزارة علي الفور باستدعاء سيارة الإسعاف ونقل الحالة لمستشفي الزقازيق العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، وتقديم الخدمات الطبية العلاجية له.



كما أشرف وكيل الوزارة بنفسه على نقل حالات الإدمان والنفسية، والبالغ عددهم 15 حالة من المركز غير المرخص إلي مستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتم الاطمئنان علي تسكينهم وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، موجهاً إدارة المستشفي باستدعاء ذوي المرضي، وإبلاغهم بوجود الحالات بالمستشفي لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة.



