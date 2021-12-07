اليوم السابع
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تحرير 11 مخالفة تموينية وضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية بالأقصر

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:26 م
تحرير 11 مخالفة تموينية وضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية بالأقصر تموين الأقصر تحرر 11 مخالفة تموينية بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلة بمحافظة الأقصر، حملات تموينية لضبط الأسواق أسفرت عن تحرير 11 محضر ومخالفة تموينية بمدينة إسنا، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلح وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إن إدارة تموين إسنا شنت حملة مرورية على الأسواق والمحلات العامة، وأسفر المرور عن تحرير عدد 11 مخالفة تموينية، شملت بيانها مايلي: (ضبط سلع منتهية الصلاحية عباره عن: عدد 8 علبة جبنة زنة العلبة 900جم – عدد 20 علبة حلاوة طحنية زنة العلبة 150 جم – عدد 84 كيس كستر زنة الكيس 60 جم – عدد 12 زجاجة مياة غازية سعة الزجاجة 2 لتر – عدد 7 جردل مخلل زنة الجردل 1 كجم داخل احد المحلات التجارية بقرية النجوع بحري – عدد 3 محضر شهادة صحية – عدد 7 محضر عدم إعلان عن الاسعار).

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، انتظم عمل المخابز دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 80,1 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال 306 مخابز ، بخلاف صرف كمية قدرها 3697 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 578 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.21 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 54962  بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم  .

أما في شئون التموين ومن خلال 479 تاجر تمويني وعدد 170 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر نوفمبر 2021 بمبلغ قدره 42,3 مليون جنيه بنسبة 98,7 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد.

 


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