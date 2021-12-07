تحرير محاضر مخالفات تموينية لمحلات الجزارة والمخابز البلدية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، برئاسة حمادة راضي حملة تموينية على محلات الجزارة بمدينة الفشن، والتي أسفرت عن تحرير عدة محاضر، تنوعت بين عدم وجود شهادات صحية وعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض وذبح خارج المجازر الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، كما تم المرور على المخابز البلدية بالمدينة، حيث تم تحرير 20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، ونقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس ، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تابع رئيس المدينة أخر مستجدات تنفيذ بعض المشروعات بالمدينة، حيث تابع رئيس المدينة أعمال أخذ عينة من التربة على عمق 35مترا بطريق القاهرة/ أسيوط الزراعي ضمن الأعمال الإنشائية بمحور الفشن، كما تم متابعة تمهيد شارع الترعة الفشنية استعدادا لبدء إعادة رصفه.

وقال رئيس المدينة ان تلك الحملات تأتى في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة، وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك واللحوم، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافر كافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.