بريطانيا تعتمد عقارا جديدا أثبت فاعليته فى مكافحة متحور "أوميكرون"

كتبت أمل علام

كشف موقع"Sky News" إن المملكة المتحدة اعتمدت عقارا فعالا ضد جميع طفرات كورونا ومن بينها تحور أوميكرون،

وقال الموقع، ازدادت عدد حالات الإصابة بأوميكرون إلى 336 حالة حتى الآن، ولكن لا يوجد مرضى في مستشفيات المملكة المتحدة نتيجة المتحور الجديد.

وقال الموقع، إن العقار الجديد المعتمد من المملكة المتحدة "فعال ضد جميع الطفرات"من المتحور الجديد اوميكرون.

تظهر البيانات الجديدة أن العقار الجديد يعمل ضد جميع طفرات اوميكرون Omicron، وقد أعلنت شركة الأدوية البريطانية GSK صباح اليوم أن علاج كورونا المستند إلى الأجسام المضادة مع شريكه بالولايات المتحدة Vir شركة Biotechnology فعال ضد جميع الطفرات في متغير فيروس كورونا الجديد اوميكرون Omicron، مستشهدة ببيانات جديدة من دراسات المرحلة المبكرة.

وقالت شركة جلاكسو في بيان لها، إن البيانات غير المنشورة تظهر أن علاج سوتروفيماب، فعال ضد جميع الطفرات الـ 37 التي تم تحديدها حتى الآن في بروتين سبايك، موضحا إن الدواء الجديد لفيروس كورونا يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 79% معتمد للاستخدام في المملكة المتحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر

تمت الموافقة على Xevundy ، ، لأي شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر، ويزن أكثر من 40 كجم. وأضاف الموقع، إنه يُصرح باستخدامه في الأشخاص الذين يعانون من عدوى كورونا الخفيفة أو المعتدلة والمعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

وأشار الموقع، إلى أنه تم تطوير العقار بواسطة شركة جلاكسو سميث كلاين ومقرها لندن بالاشتراك مع شركة Vir Biotechnology في كاليفورنيا، ويقول المصنعون إن البيانات قبل السريرية تظهر أن العقار "يحتفظ بنشاطه ضد الطفرات الرئيسية لمتغير Omicron الجديد"، موضحا إنه "من خلال استهداف منطقة محمية للغاية من بروتين سبايك والتي تقل احتمالية تحورها، كنا نأمل في معالجة كل من فيروس كورونا الحالي، والمتغيرات المستقبلية التي توقعنا أنها ستكون حتمية.

في بيان، قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الأدوية ببريطانيا، MHRA انه تم ترخيص عقار Xevudy للاستخدام في الأشخاص الذين يعانون من عدوى كورونا الخفيفة إلى المتوسطة وعامل خطر واحد على الأقل للإصابة بمرض خطير، "تشمل عوامل الخطر هذه السمنة ، وكبر السن (أكثر من 60 عامًا) ، والمصابين بداء السكري، أو أمراض القلب، حيث يعطى سوتروفيماب بالتسريب الوريدي لمدة تزيد عن 30 دقيقة، وقد طلبت المملكة المتحدة حوالي 100ألف جرعة من عقار سوتروفيماب.