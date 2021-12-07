بدء تطعيم التلاميذ من سن 15 حتى 18 عاما بلقاح فايزر بمدارس بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، رصد خلاله بدء تطعيم التلاميذ بلقاح فايزر فى عدد من مدارس بورسعيد، تزامناً مع عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا.



ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إنه تم اليوم انطلاق حملة تطعيم الطلبة والطالبات بداية من سن 15 إلى 18 سنة بلقاح فايزر، وذلك بداية من مدرستي بورسعيد العسكرية وبورسعيد الثانوية بنات.



وأضاف "أبو هاشم" لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ‏ببورسعيد، لتنظيم إجراءات تطعيم الطلاب فى الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة بالمدارس بلقاح "فايزر" وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتى تنفيذاً للسياسة العامة للدولة والتى تهدف للحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب، موضحاً أن القرارات الصادرة عن اجتماع رئاسة مجلس الوزراء، والتى تقرر فيه تطعيم الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، جاءت ‏تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات‎.



وفي سياق مختلف، كانت قد تم زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بمنع دخول المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا بداية من أول الشهر الجاري، وتم رفع درجة الإستعداد بكافة المنشآت الطبية التابعة للمديرية بأنحاء المحافظة.







إجراءات تلقي الطلاب اللقاح



الطالبات يستمعن للدكتور أحمد



تطعيم طلبة الثانوية بنات



جانب من تلقي الطالبات للقاح



صحة بورسعيد تبدأ تطعيم الطالبتت