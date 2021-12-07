اليوم السابع
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بالأسماء ..تعرف على المدارس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة بالأقصر .. صور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 01:51 م
بالأسماء ..تعرف على المدارس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة بالأقصر .. صور المدارس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة بمدينة الزينية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، فعاليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى إدارة الزينية التعليمية، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المركز والمدن بتكثيف المرور ومتابعة سير العمل بمنظومة التعليم، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وفى هذا الصدد نفذت الإدارة التعليمية بالمركز، وتحت إشراف صبحى يوسف مدير الإدارة التعليمية بالمركز، مسابقة أوائل الطلبة علي مستوي إدارة الزينية التعليمية، وجاءت المدارس الفائزة فى اليوم الأول في مسابقة اوائل الطلبة بمركز الزينية، بقرية المدامود بحري فازت مدرسة جاد الكريم عن المرحلة الابتدائية، ومدرسة الشعراوي الإعدادية عن المرحلة الاعدادية، وفي قرية المدامود قبلي فازت مدرسة عبيد على عن المرحلة الاعدادية، ومن المقرر أن تجرى غداً المسابقة لمدارس المرحلة الابتدائية بقرية المدامود قبلى.

وكانت قد انطلقت، امس الإثنين، بمدارس محافظة الأقصر مسابقات أوائل الطلبة بمدارس، التى تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، وتقام المسابقة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية السبعة شمال وجنوب الأقصر، وتحت إشراف مديرى الإدارات التعليمية، وشهد الدكتور محمد العمارى مراحل تنفيذ المسابقة بمدرسة صلاح الدين الابتدائية، حيث بدأت اولى مسابقات التصفية للمرحلة الابتدائية بين عدد 8 مدارس هم صلاح الدين والشهداء والعوامية ونجع الخطباء وسيدى ابو الحجاج وطارق بين زياد ومشايخ عطية والقباحى الغربي.

وأكد العمارى، أهمية تلك المسابقات فى تنمية روح المنافسة العلمية وحث الطلاب على تحصيل العلم والاطلاع والمعرفة وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لافتا إلى أن المسابقة تتضمن اسئلة تعليمية وثقافية متنوعة ومعلومات عامة واسئلة عن المشروعات القومية مشيرا إلى انه سيتم توزيع هدايا وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى.

اعلان المدارس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة بمدينة الزينية بالأقصر
اعلان المدارس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة بمدينة الزينية بالأقصر

 

المدارس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة بمدينة الزينية بالأقصر
المدارس الفائزة بمسابقة أوائل الطلبة بمدينة الزينية بالأقصر

 

فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بمدينة الزينية بالأقصر
فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بمدينة الزينية بالأقصر

 


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