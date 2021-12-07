انطلاق القافلة 35 لـ"نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف الإبصار بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" و التى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.

وفى هذا الإطار، تم إطلاق أعمال القافلة الخامسة والثلاثون للمبادرة الرئاسية "نور حياة" تحت رعاية محافظ المنوفية بالمركز الإقليمى لتعليم الكبار ( اليونيسكو ) بمدينة سرس الليان وذلك على مدار يومى الخميس والجمعة الموافق 9 ، 10 ديسمبر الجارى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

والقافلة تستهدف الكشف على (1200) متردد من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، و يتم تسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار،وقياس الضغط والسكر مجانا ، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة،وتم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التى تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مثمناً دور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.