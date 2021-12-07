انطلاق التصفيات النهائية لبطولة كرة القدم لأزهر الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الثلاثاء، الأنشطة الرياضية لرعاية الطلاب بالمنطقة، حيث تقام اليوم التصفيات النهائية لبطولة كرة القدم لطلاب معاهد المرحلة الثانوي بإدارتي العامرية وغرب، على ملاعب رعاية الطلاب بسموحة.

جاء ذلك بحضور علاء العريان الوكيل الثقافي للمنطقة، و أمين عزام مدير إدارة التدريب، ورافق رئيس الإدارة المركزية محمود جمال مدير إدارة الأمن، و محمد سعد عضو إدارة الأمن.



وتقام البطولة تحت إشراف وفاء الذهبي موجه عام التربية الاجتماعية، و طارق سيد موجه أول التربية الاجتماعية، وإسلام يعقوب مسئول المسابقات، و محمد عبدالله، و محمد عاطف عضوا رعاية الطلاب.









