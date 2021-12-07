انتظام حركة تداول الشاحنات بميناء الإسكندرية

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية،وخاصة في حجم الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 1800 حاوية مكافئة.
كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 203 ألف طن تقريبا.
وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 38 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 30 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.
و شدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.
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