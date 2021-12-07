اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 8 رحلات دولية تقل 1000 راكب

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 8 رحلات طيران دولية ضمن 72 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت الماضى، وسط تشديد فى الإجراءات الاحترازية المتبعة، و3 رحلات محلية تابعة لشركة مصر للطيران، ويشهد المطار خلال الاسبوع ارتفاع معدلات الوصول من الدول الأوربية وأوكرانيا.

وكشفت جداول الرحلات الأسبوعية أن من المقرر وصول خلال الأسبوع رحلة هولندية و6 رحلات من إيطاليا و15 رحلة من ألمانيا و5 من التشيك و13 رحلة من بولندا، ارتفاع كبير فى معدلات وصول الرحلات الأوكرانية والمقرر أن تصل منها 23 رحلة أسبوعية لمطار مرسى علم.

كما يستقبل المطار وصول 3 رحلات من سويسرا ورحلتين من ملادوفا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، حيث تشهد الحركة السياحية فى مرسى علم حالة من الانتعاشة.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى، أمس الاثنين، 5 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 1000 سائح من عدة جنسيات أجنبية مختلفة بينها أوكرانية وألمانية وبولندية.