المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمى للإعاقة

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفل المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية، برئاسة بافيل كيديسوك بالتعاون مع دار أوبرا دمنهور برئاسة المهندسة إيمان مكاوي باليوم العالمي للإعاقه بدار أوبرا دمنهور، وقدم كورال مركز تنمية المواهب لذوي الهمم (نادي فنون الأوبرا) بعض الفقرات الفنية.

وتحدث الجانب الروسي أثناء الندوة عن اهتمام دولة روسيا بذوى الإعاقة، وكيفية توفير كل سبل الراحة لهم، ودمجهم في المجتمع، كما تحدث أحمد المحص - مدرس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب-جامعه دمنهور، والدكتور كريم حمزة الباحث في التاريخ والأثار عن جهود الحكومة المصرية في محاولة توفير وإتاحة سبل الراحة لدمج ذوي الاحتياجات داخل المجتمع والاستفادة من طاقتهم.

وكان قد افتتح اليوم الثلاثاء، بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وأحمد الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور معرض صور عن الأديب الروسي دوستويفسكي، حيث تم عرض فيلم وثائقى عن قصة حياته، وإقامة ندوة عن مسيرته الأدبية.

في نهاية الحفل قام كلا من المهندسة إيمان مكاوي وبافيل كيديسوك بتقديم شهادات تقدير للمشاركين وأمهاتهم.