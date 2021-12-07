"القومى للمرأة" بالإسكندرية ينظم عروض فنية للتوعية بأهمية تعليم الفتيات وخطورة الختان

الإسكندرية جاكلين منير

قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإطلاق مرحلة جديدة من العروض الجماهرية لفيلم "بين بحرين"، وذلك تزامنا مع حملة الـ16 يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة وفى ضوء العروض الجماهيريه لفيلم ( بين بحرين)

وأشارت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إلى أنه تم تنظيم عرضين بالمحافظة بريف حي وسط، وحضر العروض ما يقرب من 78 سيدة حيث شاهدوا الفيلم وشاركوا في المناقشات.

وخلال المناقشة التي تلت العرض وأدارتها كل من دكتورة إيمان مانا المقرر المناوب الثاني و الدكتور إجلال شعلة وسعاد صالح عضوات الفرع، شاركت السيدات بآرائهن وأسئلتهن حول القضايا التي يناقشها الفيلم مثل العنف ضد المرأة وختان الإناث وزواج القاصرات والحرمان من التعليم و العنف الاقتصادي.

وأشارت مقررة الفرع إلى أن الهدف من عرض الفيلم هو تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة، حيث تدور أحداثه حول "زهرة" التى تتعرض ابنتها لحادث مأساوى أثناء عملية الختان، وتحاول استعادة حقها، كما تصر علي استكمال ابنتها مراحل التعليم وأن أكثر من سيدة أبدت اقتناعها وتغير وجهة نظرها لقضية الختان ورفضهن القاطع لهذه العادة السيئة.