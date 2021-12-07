الشتاء وصل.. أجواء باردة وغائمة جزئيا فى قنا.. لايف

قنا: صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا لرصد حالة الطقس في محافظة قنا، التي شهدت طقسا غائما جزئيا وأجواء باردة على مختلف الأنحاء.

وشهدت المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم طقس بارد ويميل إلى البرودة في ساعات الظهيرة.

وكان اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة.

وأشار الداودي، إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار.