اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الشتاء وصل.. أجواء باردة وغائمة جزئيا فى قنا.. لايف

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:50 م
الشتاء وصل.. أجواء باردة وغائمة جزئيا فى قنا.. لايف أجواء باردة وغائمة جزئيا في قنا.. حالة الطقس في قنا
قنا: صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا لرصد حالة الطقس في محافظة قنا، التي شهدت طقسا غائما جزئيا وأجواء باردة على مختلف الأنحاء.

وشهدت المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم طقس بارد ويميل إلى البرودة في ساعات الظهيرة. 

وكان اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة

وأشار الداودي، إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار.


الطقس

الطقس المتوقع

حالة الطقس

الطقس الأن

الطقس اليوم في القاهرة الأن

الطقس في الإسكندرية

نوة الإسكندرية

حالة الجو

حالة الطقس في المحافظات

الطقس في المحافظات

الأمطار

الأمطار في المحافظات

الأمطار في القاهرة

الطقس اليوم

اخبار الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم وغدا

درجة الحرارة اليوم

حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم الثلاثاء

الطقس في القاهرة

احوال الطقس

حالة الطقس الايام المقبلة

توقعات الارصاد الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة