الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة شربين

الدقهلية - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 274، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة شربين.

وجاء نص قرار محافظ الدقهلية، رقم 670 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015، ووفقا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام، قررنا تعديل المخططات التفصيلية لمدينة شربين.

وتضمن القرار في مادته الأولى، تعديل المخططات التفصيلية لمدينة شربين، بحيث يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 8م وإلغاء الشارع رقم (2) بعرض 8م تعديل عرض الشارع (3) من 6م إلى 8م، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الإلتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.



قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة شربين