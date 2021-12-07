الأعراض الشائعة لاضطرابات الأكل التي يجب البحث عنها

كتبت إيناس البنا

اضطرابات الأكل هي حالة مرتبطة بسلوكيات الأكل، ويمكن أن تؤثر هذه الاضطرابات بشكل كبير على الجوانب الجسدية والاجتماعية والنفسية وغيرها من جوانب الرفاهية.

ووفقًا لتقرير موقع "webmd"، قد لا يكون من السهل التعرف على الأعراض المبكرة لهذا الاضطراب، ومع ذلك، فإن المعرفة والوعي واليقظة قد يساعد في التعرف على العلامات التي يمكن أن تكون مفيدة في تقديم المساعدة التي يحتاجها شخص ما.

الأعراض الشائعة لاضطراب الأكل