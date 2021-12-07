اقتصادية "قناة السويس": دخول وخروج 21 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء،عن تسجيل موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول.

وأكدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 3 سفن، وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 7 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.