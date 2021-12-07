أسواق الشرقية تحطم الأسعار.. البطاطس بـ4.5 والطماطم بـ3.5 والباذنجان بجنيه بس

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من أكبر سوق خضار وفواكه بالشرقية، لمعرفة أسعار الخضروات والفواكه المتداولة اليوم.

وقال المعلم عبد العزيز الجندى، أحد تجار الخضراوات والفواكه بسوق أبو شرة بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية، إن الأسعار بدأت اليوم فى الهبوط، وأن سعر كيلو الطماطم جملة اليوم وصل 2 جنيه وأسعار البطاطس وصلت 4.5 جنيه جملة أيضا والخيار صوب بـ 5.5 جنيه والباذنجان ب 1.5 جنيه والبصل بـ3 جنيهات، والفراولة بـ10 جنيهات، والبرتقال أبو صرة بـ4.5 واليوسف أفندي بـ3 جنيه والكلمنتينا بـ3.5 جنيه والموز المغربي بـ7 جنيهات، موضحا أن كل هذه الأسعار داخل سوق الجملة.

وأضاف أكبر تاجر بأكبر سوق جملة بالشرقية، أن الأسعار ثابتة منذ فترة باستثناء الطماطم التى ترتفع بشكل طفيف، مبشرا المصريين بأنهم سوف ينعمون بالرخاء الذي يعم مصرنا الحبيبة إن شاء الله.



أسواق الخضروات والفواكه في الشرقية



أسواق الخضروات والفواكه في الشرقية