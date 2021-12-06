26 ديسمبر.. انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الأول لكلية الألسن بجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم كلية الألسن بالأقصر بجامعة الأقصر، مؤتمرها السنوي الأول للأقسام وذلك يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر 2021م، وتحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور ربيع محمد سلامة، عميد كلية الألسن.

وفي هذا السياق أوضح رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى إحياء روح العمل الجماعي والتعاون، والتواصل العلمي الفعال بين الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، مع إبراز دور جامعة الأقصر في رعاية البحوث العلمية والتطلع إلى الأفضل، وأضاف عميد الكلية، أن محاور المؤتمر مفتوحة لجميع البحوث العلمية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الألسن جامعة الأقصر، في اللغويات أو الآداب أو الدراسات الإنسانية، لكل أقسام الكلية ولغات دراستها.

وأشار الدكتور محمود النوبي أحمد، رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى أن فعاليات المؤتمر ستعقد خلال يوم واحد داخل الكلية وبين طلابها وأساتذتها، وفي جلسة المؤتمر الافتتاحية يعرض رئيس كل قسم علمي أو المشرف على القسم أنشطة قسمه عن العام الماضي، موجها الشكر لرئيس الجامعة، لحسن توجيهه ورعايته لكل الأنشطة العلمية والثقافية بكليات الجامعة.

وفى نفس السياق شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حفل ختام المسابقة العربية والإفريقية للبرمجيات، والتى تنظمها الأكاديمية بمدينة الأقصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأقيم الحفل بحضور نائب محافظ الأقصر، محمد عبد القادر، الدكتور يسرى الجمل، وزير التعليم الأسبق، حيث بدأ الحفل بعرض فيلماً تسجيلياً عن أحد مدربي البطولة العالميين، ثم كلمات لوزير الإتصالات ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من منظمي البطولة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد رمضان سعدي المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة، والمشرف على مشاركة طلاب جامعة الأقصر في البطولة، أن البطولة هذا العام شارك بها أكثر من 600 طالبا وطالبة يمثلون عدد 150 فريق من 13 دولة عربية و 10 دول أفريقية ، للتنافس في مجال منهجية حل المشكلات والبرمجة مما يجعلهم محط أنظار كبريات الشركات العالمية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مثل جوجل , فيسبوك , إنتل و IBM، وهناك نماذج عديدة لهؤلاء الشباب قد إنضموا بالفعل لهذه الشركات في فروعها الإقليمية ومقارها الرئيسية على مدار الأعوام السابقة.