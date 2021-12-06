15 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار،رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب،أنه جارى أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب القديمة بخطوط مياه بلاستيك بمدينة سوهاج بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه.

واوضح رئيس مياه سوهاج،فى بيان لها،إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة الزهراء بطول 1 كيلو متر بتكلفة تبلغ 3 مليون جنيه كما انه جارى الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بشارع الجرجاوية الشرقى ومنطقة الشهيد بتكلفة تبلغ 3 مليون هذا بالاضافة الى احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة الشباب المسلمين حتى شارع 15 بتكلفة تبلغ 9 مليون جنيه بطول 12 كيلو متر.

واشار مهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات إلى ضرورة قيام المواطنين بنقل الوصلات المنزلية من خطوط المياه القديمة التى تم احلالها وتجديدها الى خطوط المياه الجديدة لضمان الاستفادة من تلك المشروعات بهدف تحسين جودة المياه لدى المواطنين ووصولها بالكميات المناسبة.

يذكر أن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب تفقد فى جولة صباحية واخرى مسائية داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز جرجا وذلك للتاكد من حسن سير العمل والالتزام بمعايير التشغيل والصيانة لتقديم خدمات مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى لتحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج،إنه تم تفقد محطة مياه بيت داوود ومحطة مياه المحاسنة ومحطة مياه العوامر قبلى ومحطة مياه البربا ومحطة مياه مزاتا والشيخ جبر ومحطة مياه نجع الطينة ومحطة مياه نجع عبد النبى هذا بالاضافة الى تفقد محطة رفع صرف صحى كويز ومحطة رفع صرف صحى مقلد.

وشدد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار على ضرورة تشغيل جميع المحطات 24 ساعة والغاء الراحات الاسبوعية والتاكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة سوهاج (1)



احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة سوهاج (2)