وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الممثل فى كل من السيدة لورا جونزاليز، والسيدة كاثلين كيريش، والمهندس عاطف عزت عبد السيد، والدكتور محمد صديق، والمهندس مفيد طارق، والدكتور محمد قنصوة من مكتب سى دى إم سميث كيمونكس مصر- CDM Smith، والمهندس صبرى سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمشروع محطة مياه الهنادي، وذلك بحضور المهندس محمد عويس مدير محطة المياه، لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع.

تفقد الوفد، مشروع محطة مياه الهنادى، وبها مبنى الإدارة تحت الانشاء والمعمل ومبنى الورشة وبرك تجميع الروبة و بيارة محطة رفع مياه الغسيل ومبنى محطة المياه المعاد معالجتها، ووجه الوفد بضرورة الاهتمام بالأعمال وسرعة تسليم المشروع فى الموعد المحدد له مشيدين بالمجهود المبذول بالمحطة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الأقصر والمزمع إنشاؤه بهدف تغذية حوالى 130 ألف نسمة من أهالى قرى شرق إسنا (الشغب- الدبابية- المعلا- القضا- نجع أبوسعيد- الطوناب- الهنادى- الحميدات- الدير)، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

وجاءت محطة مياه الهنادى بطاقتها التصميمة 17000م3/يوم والتى يتم إنشاءها على مساحة 11.36 فدان لتخدم تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل حوالى 95 مليون جنيه مصرى والممتد من قرية الهنادى حتى قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادى حتى قرية الدير جنوبًا، وبهذا تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



بدء العمل بمحطة مياه الهنادى بتكلفة كلية 365 مليون جنيه



زيارة من وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للمحطة



محطة مياه الهنادى لخدمة 130 ألف مواطن بإسنا



وفد الوكالة الأمريكية فى زيارة لمحطة مياه الهنادى