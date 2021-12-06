هدوء فى حالة البحر بعد اضطرابه وشمس ساطعة وسماء صافية بالغردقة.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث اليوم السابع، صباح اليوم الاثنين، بث مباشر لحالة الطقس والحركة البحرية بالبحر الأحمر، حيث شهدت حالة من الهدوء بعد اضطرابها مساء امس الاحد، وتسببت في اغلاق ميناء شرم الشيخ لساعات قليلة واعادة فتحها مرة اخري .

وشهدت حالة الطقس بالبحر الأحمر، حالة من الاستقرار في الطقس وشمس ساطعة وسماء صافية، ورواج بحري وسياحي في حركة السياحة البحرية المختلفة بالبحر الأحمر .

وكانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،انتظام الحركة الملاحية بموانئ الهيئة بعد تحسن الاحوال الجوية، وتك تداول 1554 طن بضائع عامة ومتنوعة، و329 شاحنة و35 سيارة ملاكى. وشملت حركة الصادرات 560 طن بضائع عامة و169 شاحنة و15 ملاكي، كما شملت حركة الواردات 994 طن بضائع عامة و 160 شاحنة و 20 ملاكي. وغادرت السفينة امل لميناء سفاجا بحمولة 52 شاحنة و 8 ملاكي .

والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 96 شاحنة و 5 ملاكي كما استقبلت السفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 11 ملاكي. كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 69 شاحنة بحمولة 994 طن 9سيارة ملاكي وتصدير 21 شاحنة بحمولة 560 طن و2 سيارة ملاكى.