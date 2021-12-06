نصائح لتغيير نظام العناية بالشعر بين فصول السنة

كتبت إيناس البنا

مع تغير الفصول، من الضروري تغيير نظام العناية بالشعر أيضًا، وإذا كنت تبحث أيضًا عن طرق للتبديل إلى النظام الصحيح للعناية بشعرك، فإليك بعض النصائح لا يمكنك تفويتها وهى..

العناية بالشعر فى الصيف



بسبب ارتفاع درجة الحرارة، تتسع مسام البشرة بسبب جفاف الشعر، يجعل الشعر جافًا ، وينتهي به الأمر مع التقصف والتكسر، إضافة إلى ذلك ، فإن الإفراط في إفراز العرق والدهون يزعج الرقم الهيدروجيني الطبيعي لفروة الرأس ، وتصبح فروة الرأس أكثر عرضة للالتهابات الفطرية وغيرها من الالتهابات البكتيرية، مجرد اختلاف بسيط في المنتجات يساعد في الحفاظ على صحة الشعر ، والذي يتضمن وفقا لتقرير موقع " thehealthsite":

تجنب تعرض الشعر للكثير من أشعة الشمس واستخدام أمصال الشعر التي تحتوي على عامل حماية من الشمس.

استخدم الزيوت الأساسية مثل زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت الأفوكادو ذي الكثافة العالية، حيث تعمل هذه الزيوت على تقليص مسام البشرة مما يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة.

في الصيف ، يمكن ترك الزيت لأكثر من 12 ساعة ولكن ليس أكثر من 24 ساعة، يصبح الشعر معرض للأوساخ والكائنات الدقيقة إذا ترك الزيت أكثر من 24 ساعة.

أخذ حمامًا متكررًا للرأس بالشامبو الذي يحتوي على نسبة منخفضة من كبريتات الأمونيوم لوريل لأنه لا يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة.

العناية بالشعر في فصل الشتاء



الرطوبة الزائدة في البيئة وانخفاض درجة الحرارة تقلص المسام ولا تسمح للتغذية بالوصول إلى الشعر. بسبب الرطوبة واحتباس الرطوبة ، هناك تكتل للجلد الميت وتراكم الأوساخ ، مما يسبب قشرة الرأس. الشعر أكثر عرضة لتساقط الشعر بسبب نقص التغذية المطلوبة. يصبح الشعر لزجًا ودهنيًا نسبيًا مما يؤدي إلى شعر غير صحي وباهت.

للحفاظ على مثل هذه الحالة ، يجب أن تكون المنتجات المستخدمة أقل في الحجم الجزيئي وأقل كثافة لاختراق البشرة بسهولة.

يجب أن يشتمل الزيت الأساسي على عشب الليمون والأوكالبتوس والأهم من اللافندر.

تجنب استخدام البلسم

استخدمي شامبو خفيف خالي من الكبريتات لتجنب تلف الشعر.

العناية بالشعر فى الربيع



بسبب الانتقال من البرودة الشديدة إلى الحرارة الشديدة، هناك بعض التساقط في فترة ما قبل الصيف، من المهم التفريق بين تساقط الشعر وتساقط الشعر خلال هذه الفترة.

ثبت أن استخدام زيت الريحان وزيت مانوكا والبرغموت فعال للغاية، فهو مغذي للغاية ويوفر عددًا كبيرًا من المعادن اللازمة لنمو الشعر الجديد بعد تساقط الشعر.

يُنصح بالعلاج المنتظم بالزيت الساخن والمنتجعات المعدنية المليئة بالحرارة.

يجب أن يكون استخدام المصل جزءًا من الروتين.

ومع ذلك ، بصرف النظر عن تغيير نظام العناية بالشعر ، من المهم جدًا اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على لياقة الجسم. تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على لمعان وصحة شعرك وكذلك بشرتك.