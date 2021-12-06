ندوة تثقيفية بعنوان "العلم والأخلاق وأثرهما فى بناء المجتمع" بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديريه الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.



وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " العلم والأخلاق وأثرهما في بناء المجتمع" يتم عرضها غداً الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ًعن طريق البث المباشر علي صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك ، وكذلك صفحة مديريه الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنه الدعوة الإسلامية بالمحافظة.





وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يقوم الشيخ محمد رجب صديق معاون وكيل وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يبين فيها العلاقة بين العلم والأخلاق، وكيف هي علاقة تكاملية فلا أثر طيب للعلم بدون أخلاق ولا أخلاق صحيحة من غير علم يبصّر ويرشد للصواب ، ويوضح مفهوم الأخلاق في الإسلام وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع ومنزلتهما والعلاقة الوثيقة بينهما فبالعلم والأخلاق ترتقى الأمم.









