موانئ البحر الأحمر تعلن تأجير 48 محلا بميناء سفاجا البحرى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، طرح المزايداة العلنية لتأجير عدد 48 محلا وكافيتيريا وموتيل بساحة انتظار الشاحنات بمدينة سفاجا، والمحدد لها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 14 من ديسمبر الجارى.

وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم، أنه سوف تعقد الجلسة بمقر رئاسة الهيئة بإدارة الشئون التجارية قسم إدارة المشتريات باب جمرك 1 - بورتوفيق - السويس الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأوضحت الهيئة أن قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة مائة ألف جنيه، وتسحب كراسات الشروط والمواصفات من العنوان المذكور بعاليه نظير سداد مبلغ وقدره 300 جنيه.