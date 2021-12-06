موانئ البحر الأحمر تعلن انتظام الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،انتظام الحركة الملاحية بموانئ الهيئة بعد تحسن الاحوال الجوية، وتك تداول 1554 طن بضائع عامة ومتنوعة، و329 شاحنة و35 سيارة ملاكى.

وشملت حركة الصادرات 560 طن بضائع عامة و169 شاحنة و15 ملاكي، كما شملت حركة الواردات 994 طن بضائع عامة و 160 شاحنة و 20 ملاكي.

وغادرت السفينة امل لميناء سفاجا بحمولة 52 شاحنة و 8 ملاكي . والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 96 شاحنة و 5 ملاكي كما استقبلت السفينة دليلة بحمولة 91 شاحنة و 11 ملاكي.

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 69 شاحنة بحمولة 994 طن 9سيارة ملاكي وتصدير 21 شاحنة بحمولة 560 طن و2 سيارة ملاكى.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على السادة مديري المواني باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .