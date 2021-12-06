اليوم السابع
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مصرع فتاة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمدينة طنطا

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 09:45 ص
مصرع فتاة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمدينة طنطا اسعاف- أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقيت فتاة فى العقد الثانى من عمرها مصرعها أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جامعة طنطا .

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع فتاة تدعي " بسنت ط " البالغة من العمر 16 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي، وذلك أثناء أسفل عجلات القطار عبورها مزلقان السكة الحديد بمدينة طنطا.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث وتبين أن المزلقان مغلق لأعمال الصيانة ولم يسمح لمرور الأهالي ولكن عند مرور الفتاة لقيت مصرعها في الحال، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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