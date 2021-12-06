محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابى حادث تصادم 3 سيارات ويقدم تعازيه لأسر المتوفين

كفر الشيخ- محمد سليمان

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، للمستشفى العام للاطمئنان على حالة المصابين في حادث تصادم 3 سيارات على رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ المحلة الكبرى"، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لمركز كفر الشيخ، أدى لمصرع اثنين ، واصابة 7 أشخاص ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى كفر الشيخ العام .

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور فتوح الغنام، وكيل المستشفى.

وتابع محافظ كفر الشيخ ونائبه حالة المصابين، والاسعافات التي قدمت لهم، واطمأن على الخدمات المقدمة للمصابين، مقدما التعازي لأسر المتوفيين، داعيا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم 3 سيارات علي الطريق الدولي كفر الشيخ المحلة الكبرى، بالقرب من قرية كفر الطائفة التابعة لدائرة المركز.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع الحادث، وتبين اختلال عجلة من قائد إحدى السيارات نتج عن ذلك انقلاب سيارة تاكسي، وتاصدمها مع ميكروباص مع سيارة ثالثة جيب، لينتج عن ذلك وفاة سيدتين وإصابة 7 آخرين، وتم رفع حالة الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، لاستقبال المصابين في الحادث والتعامل مع حالتهم الصحية.



احد المصابين في الحادث



الاطمئنان على المصابين



محافظ كفر الشيخ يتابع حالة المصابين



محافظ كفر الشيخ ينتابع حالة المصابين