محافظ قنا يعاين ثانى نموذج محلي الصنع لعربة متنقلة لتقديم المأكولات السريعة

قنا صابر سعيد

عاين اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، ثانى نموذج محلي لعربة متنقلة لتقديم المأكولات السريعة من إنتاج إحدى شركات القطاع الخاص ، واستمع إلى شرح تفصيلى حول امكانياتها، رافقه كلا من المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة ، والسكرتير العام المساعد، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأوضح محافظ قنا، أن العربة تم إنتاجها بواسطة إحدى شركات القطاع الخاص بمدينة قنا، مشيرا إلى أن العربة مجهزة بخامات عالية الجودة تشمل أدراج لتخزين المواد الغذائية ، وأرفف لتجهيز وعرض الطعام، بالإضافة إلى صنبور وخزان مياه، وخزان صرف، وتوصيلات كهربائية ومصابيح ضوئية داخلية وخارجية وإشارات ضوئية عاكسة، كما أن العربة قابلة لتركيب سخان مياه كهربائى وتكييف، كما أنها مطابقة للاشتراطات الصحية والسلامة المهنية، لافتا إلى أن التصميم يصلح لتجهيز وبيع الوجبات السريعة " تيك أوى "، الأيس كريم ، الساندويتشات المتنوعة.

وأضاف الداودى، أنه سيتم المفاضلة بين النموذج الأول الذى تم إنتاجه بمصنع الألومنيوم وبين هذا النموذج لإختيار الأفضل بينهما من حيث الجودة والتجهيزات والسعر الأنسب، تمهيدا لطرحها للشباب، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على دعم الشباب ومساعدتهم فى دخول مجال ريادة الأعمال بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب مع عدم إعاقة حركة المرور والمارة وتنفيذ نموذج ناجح مرضى لجميع الأطراف.

يُذكر أنه يمكن للشاب شراء العربة بنظام التمويل سواء من خلال أحد البنوك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، ويتم السداد بنظام الأقساط بفائدة ميسّرة، ثم يقوم بإنهاء إجراءات الترخيص في الوحدة المحلية للمدينة التابع لها وذلك وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بوحدات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة لنوعية النشاط الذى سيعمل به.