اليوم السابع
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محافظ سوهاج يناقش الخطط الموضوع لدعم مشروعات "حياة كريمة".. صور

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 04:02 م
محافظ سوهاج يناقش الخطط الموضوع لدعم مشروعات "حياة كريمة".. صور محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، والوقوف على نسب التنفيذ وأبرز المعوقات والعمل على حلها.

وتناول الاجتماع مناقشة موقف قطع الأراضي المطلوب توفيرها لإنشاء مشروعات قطاعي " التضامن الاجتماعي، والصحة "، بجميع المراكز الـ 7 المدرجة بالمبادرة، وهي " دار السلام، البلينا، جرجا، المنشاة، ساقلتة، طما، والمراغة"، ووجه المحافظ بأهمية مراعاة الاشتراطات الموضوعة والمحددة عند اختيار قطع الأراضي المطلوبة .

ناقش الاجتماع كذلك موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة بخطة مشروعات المبادرة، وأبرز المعوقات، ووضع الحلول الفورية المناسبة لتلك المعوقات لسرعة إنجاز الأعمال، وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات.

تطرق الاجتماع أيضا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات بقرية " أم دومة " بمركز طما، واستعدادات جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للانتهاء من جميع الأعمال بالقرية كأول قرية نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بسوهاج.

 
المحافظ واجتماع حياة كريمة (6)
المحافظ واجتماع حياة كريمة (6)

 

المحافظ واجتماع حياة كريمة (2)
المحافظ واجتماع حياة كريمة (2)

 

المحافظ واجتماع حياة كريمة (3)
المحافظ واجتماع حياة كريمة (3)

 

 


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