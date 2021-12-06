اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يقدم مساعدات لرهبان الدير فى ذكرى استشهاد القديسة كاترينا

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 02:45 م
محافظ جنوب سيناء يقدم مساعدات لرهبان الدير فى ذكرى استشهاد القديسة كاترينا محافظ جنوب سيناء يقدم مساعدات لرهبان الدير
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين تشهد توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم، وجري تأمين المدينة على أعلى مستوى مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة لمجابهة فيروس كورونا.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال زيارة المحافظ لدير سانت كاترين، لمتابعة حركة السياحة داخل الدير، وتقديم التهنئة لرهبان الدير في ذكرى استشهاد القديسة كاترينا، وتقديم المساعدات الغذائية للدير.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية حريصة على رعاية الدير ورهبان الدير، من خلال توفير الأمن والأمان، وكافة المساعدات خاصة المواد الغذائية التي نحرص على اهداءها للدير  كل عام في ذكرى استشهاد القديسة كاترينا، إضافة إلى إهداء دير السبع بنات كميات من المواد الغذائية أيضا.

وأوضح أن المساعدات عبارة عن بطاطين، ومواد غذائية تعيينهم في فصل الشتاء، مؤكدًا على رؤساء مدن أبورديس وسانت كاترين بالتواصل الدائم مع الرهبان لتلبية متطلباتهم.

وهنأ اللواء خالد فودة، الأنبا ديمتري دميانوس، مطران دير سانت كاترين، وجميع الرهبان بمناسبة ذكرى استشهاد القديسة كاترينا.

 

اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء تسليم المساعدات الدير
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء تسليم المساعدات الدير

 

المساعدات
المساعدات

 

محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد دير سانت كاترين
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد دير سانت كاترين

 

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

 

 


ذكرى استشهاد القديسة كاترينا

جنوب سيناء

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