محافظ جنوب سيناء: نهضة شاملة فى أعمال التشجير والتجميل بكافة ميادين شرم الشيخ

جنوب سيناء فايزة مرسال

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم جولتة التفقدية بمدينة شرم الشيخ ، تفقد من خلالها أعمال التجميل والتشجير الجارية استعدادا لإستقبال المدينة لعدد من المؤتمرات الدولية الكبرى خلال الفترة القادمة .

واكد المحافظ ان المدينة تطورت بشكل مذهل على جميع الأصعدة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن طريق المشروعات الكبرى مثل الكبارى العلوية وتوسعة الطريق الدائرى واقامة وتطوير عدد من محطات الوقود وأضافة تشغيل خدمة الغاز والشحن الكهربائى ، فضلا على اعمال التجميل والتشجير والرصف ورفع الكفاءة والدهانات بكافة الميادين .

وأوضح أن العمل جارى الان بإعادة رصف ورفع كفاءة طريق مجلس المدينة وطريق التاور وان العمل يجرى بهم على قدم وساق على مدار 24 ساعة ، وان المدينة تزداد تألقا وابهارنا لكافة زائرها من مختلف الجنسيات .

رافق المحافظ فى جولتة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والمهندس محمد السكرى مسئول التجميل والتشجير بالمحافظة

كما المحافظ قام بجولة تفقدية بالدير التقى من خلالها بعدد من الساحئين زوار الدير من مختلف الجنسيات ، ورحب بهم على ارض مدينة سانت كاترين المقدسة ، كما اطلعهم على مجهودات الدوله الحالية والتى تهدف لتطوير الدير والمدينة بشكل عام مما يوفر للزائرين كافة سبل الراحة والامن والامان ، واكد على ان المدينة ستصبح قبلة للسياحة البيئية والدينية على مستوى العالم اليوم بزيارة الى دير سانت كاترين

كما التقى بعدد من الرهبان وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى عيد ميلاد القديسة كاترين وهو تقليد سنوى يحرص علية كل عام ،

وقام المحافظ بإهداء الدير كميات ضخمة من الهدايا العينية والمتمثلة فى مواد غذائية ، كما وجة بإرسال شحنة اخرى الى دير السبع بنات والذى يبعد 60كم عن كاترين وهى عادة سنوية يحرص المحافظ عليها كل عام للتأكيد على التواصل العميق بين أجهزة المحافظة والإخوة الاقباط