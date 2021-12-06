اليوم السابع
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الإثنين، 06 ديسمبر 2021 06:58 م
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محافظ الغربية يبحث مع الهندسية والتخطيط آليات تطوير العمل بالإداراتين

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 05:40 م
محافظ الغربية يبحث مع الهندسية والتخطيط آليات تطوير العمل بالإداراتين جانب من اللقاء
الغربية محمد طارق

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بحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، تحديات العمل وكيفية تذليلها مع المهندسين العاملين بإلادارة الهندسية وإدارة التخطيط العمراني، وذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والمهندس علي سالم مدير إدارة التخطيط العمراني.

وخلال اللقاء أكد المحافظ أن الإجتماع يأتى في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالإدارتين والتواصل المباشر مع المهندسين لسماع طلباتهم ومناقشة مايواجههم من تحديات، ووضع آليه لتذليلها في سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث طرح مهندسوا الإدارتين عدة مشاكل منها نقص العدد وصعوبة التنقل بين المواقع، ووجه المحافظ السكرتير العام بحل جميع المشاكل التي عرضها المهندسون.




 


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