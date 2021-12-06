محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير إيطاليا تعزيز سبل التعاون والعلاقات بين الجانبين

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة، وذلك في إطار بحث سبل توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

ورحب المحافظ بالسيد السفير على أرض الإسكندرية، والتي تعد الزيارة الأولى له منذ توليه مهام منصبه ،وأعرب عن حرصه على زيادة العلاقات بين الجانبين، مؤكدا أن المحافظة على أتم الاستعداد لتذليل أي تحديات في سبيل تحقيق مزيد من التعاون المثمر والبناء.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال. وأعرب عن سعادته بزيارة مدينة الإسكندرية التاريخية لافتاً إلى أوجه التشابه الكبير الذي يجمعها وبين المدن الايطالية وخاصة في المباني والثقافة والتراث. كما أشار إلى مدى إعجابه بمبني القنصلية في الإسكندرية. مؤكداً على حرصه لزيادة وتقوية العلاقات بين الجانبين.