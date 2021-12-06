محافظ الإسكندرية: تكليفات مشددة لرؤساء الأحياء للتصدي لمخالفات البناء

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة للتصدى للبناء المخالف ،وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون



وفي هذا الصدد ؛ شن حى المنتزة اول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة، تمكنت من إزالة الدور الحادى عشر بالعقار الكائن خلف شارع الصداقة منطقة سيدى بشر قبلى وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.



وقام حى العامرية ثان برئاسة اللواء اشرف بهجت حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، وأسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بقرية البيصار وتم التحفظ على كمية من الحديد، وكذا إزالة حوائط مبانى من الطوب الابيض بالدور الأرضى بمنطقة الكينج بحرى الكافورى



ونفذ حى العجمى برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لازالة التعديات على اراضى الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار إزالة التعديات بالموقع الكائن خلف الحديد والصلب طريق ام زغيو على مساحة 18 ألف م2.



وواصل حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله حملاته لايقاف اعمال البناء المخالف، حيث تم إزالة شدة خشبية دور أول علوى بنجع العرجى وايقاف أعمال ترميم بأحد المحلات بشارع القسم بدون ترخيص وتم تشميع المحل واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين





البناء المخالف



التصدى للبناء المخالف



جانب من حملات مكبرة للتصدى للبناء المخالف



حملات مكبرة للتصدى للبناء المخالف









