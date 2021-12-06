محافظ أسيوط يؤكد على المتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات المختلفة

أسيوط -هيثم البدري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة المرور الدوري والميداني على المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة في كافة القطاعات للتأكد من تنفيذها بالشكل المناسب ووفقاً للمواصفات والمعايير الموضوعة في هذا الشأن، لافتاً إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ سواء على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لمختلف مواقع العمل بالقرى والمراكز أو من خلال التقارير واللقاءات الدورية، بقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء الذين تم تكليفهم بمتابعة معدلات التنفيذ، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ والانتهاء منها في المواعيد المقررة مسبقاً، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض والمساهمة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفر حياة كريمة لهم تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.



وفي هذا السياق تفقدت المهندس فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق حي غرب من بينها شارع البركة ، وعدد من الشوارع بمنطقة المعلمين للوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل وفقاً للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية حيث رافقها خلال الجولة أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب ، والمهندس أسامة محمد مدير مشروع ووحدة الرصف بالمحافظة.



وأوضحت السكرتير المساعد أن أعمال الرصف جاري تنفيذها وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً ووفقاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مضيفة أن الخطة تعتبر أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات مؤكدة على استمرار الجولات والمتابعة لتلك الأعمال للاطمئنان على جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.





الجولة التفقدية



الجولة



جانب من الجولة



جانب من المتابعات الميديانية



جولة السكرتير العام



عمليات الرصف



