محافظ أسوان: إنهاء 10 مشروعات لصندوق تحيا مصر بتكلفة 688.5 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنهاء 10 مشروعات ، وجارى نهو 4 مشروعات من إجمالي 14 مشروعا لصندوق تحيا مصر في مختلف القطاعات الخدمية والنبية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و 323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد اللواء أشرف عطية،فى بيان صحفى، أنه بالرغم من التحديات العديدة ومنها تداعيات جائحة كورونا ، إلا أنه تم إنهاء الـ 10 مشروعات بنسبة 100 % ، لافتاً إلى أنه سيتم إفتتاح هذه المشروعات خلال الفترة القادمة منها مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة ، ومشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة ، وكذا مشروعى توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو ، فضلاً عن توصيل المرافق الداخلية واللاندسكيب لـ 432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بدراو ، علاوة على تطوير وإستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة.

وأضاف أشرف عطية بأنه تم الإنتهاء من توريد تجهيزات السيارات المطلوبة لـ 3 مشروعات أخرى وهى عدد 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة ، بجانب دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال ، وكذا إستكمال مساكن قرى الظهير الصحراوى بنصر النوبة.

وأوضح ، بأن هناك 4 مشروعات جارى العمل فيها بنسب تتراوح ما بين 82 % إلى 99 % توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة ، بجانب إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بطاقة 40 ماكينة غسيل كلوى ، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة ، فضلاً عن تنفيذ شبكات الإنحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروعات تجديد خطوط مياه الشرب بـ 9 قرى أخرى.