محاضر لعدم إرتداء الكمامة وضبط شيش بالمقاهى لتطبيق إجراءات كورونا بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة ، مشددا على رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى و حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.





وفى هذا السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك و الوحدة المحلية بمركز و مدينة ابوالمطامير بحملات مرورية ، و أسفرت تلك الحملات عن رفع 46 حالة إشغال طريق متحرك وضبط 7 مخالفات لعدم إرتداء كمامه كما تم التحفظ على 49 شيشة .



يذكر ان الحملات الرقابية التى شنتها الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة مؤخرا، قد أسفرت عن غلق وتشميع 3 محال تجارية وإزالة 25 حالة إشغال طريق مخالفة مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة كوم حمادة ، و رفع 57 حالة إشغال طريق مخالفة بابوالمطامير و40 حالة بالدلنجات و130 حالة إشغال مخالفة بشبراخيت.



وتم رفع 173 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك بدمنهور، بالإضافة إلي ضبط 20 مخالفة لعدم ارتداء كمامات والتحفظ علي 7 شيش بالمقاهى.



