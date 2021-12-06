فحص 68 تلميذًا خلال قافلة طبية للطلاب ذوى الهمم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

واصلت اليوم القوافل الطبية للطلاب من ذوي الهمم فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، والتى من المقرر أن تستمر حتى 8 ديسمبر الجاري، للكشف على طلاب المراحل المختلفة بمدارس التربية الخاصة ، وذلك تحت رعاية وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بمتابعة ودعم القوافل الطبية للطلاب من ذوي الهمم، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة باليوم العالمي لذوى الإحتياجات الخاصة، ضمن إهتمام الدولة غير المسبوق بذوي الهمم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم في شتى المجالات سواء من الناحية التعليمية أو الصحية أو النفسية، والعمل على تنمية مهاراتهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع، وإستثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية.



حيث تم تنفيذ قافلة طبية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، من خلال المجلس الإستشاري لذوي الإعاقة بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وجمعية الهلال الأحمر، وعدد من المتطوعين بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، والتأمين الصحي بالبحيرة، وذلك بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، و خالد الزقم نائب رئيس المدينة، ورضا إسماعيل مدير التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، و أشرف فؤاد مدير إدارة بندر كفر الدوار التعليمية.



وتم خلال القافلة فحص والكشف على 68 طالب بالمدرسة، كما تم عمل توعية صحية للطلاب، وتقديم أدوات حماية وعناية شخصية للوقاية من فيروس "كورونا"، مع توعيتهم بطرق الوقاية من إنتشار الفيروس.





القافلة



جانب من أعمال القافلة



جانب من الحدث



جانب من القافلة



خلال قافلة طبية للطلاب ذوي الهمم



عمليات الكشف



قافلة طبية للطلاب ذوي الهمم



