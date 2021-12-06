غيوم خفيفة فى سماء المنيا وطقس بارد رغم سطوع الشمس منذ الصباح.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا لحالة الطقس اليوم بمحافظة المنيا، والتى تشهد طقسا مائل للبروده فى ساعات الليل وسطوع الشمس فى الساعات الأولى من الصباح وغيوم خفيفة فى السماء لا تستطيع حجب أشعة الشمس .

وشهدت محافظة المنيا ليلة أمس طقسا شديد البرودة ليلا وغيوم كثيفة طوال النهار، ونشاط للرياح على الطرق السريعة.

كما شهدت المحافظة طوال الأيام الماضية طقسا مستقرا وظهور الشمس معظم أوقات اليوم، مع برودة خفيفة فى ساعات الليل .

ومن ناحيته شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات، وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومى للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها .

وناشدة إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعه الصحراوى والزراعى، وكانت المنيا شهدت ليلة أمس حادث مرورى أدى إلى إصابة 25 شخص على الطريق الصحراوى الشرقى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج