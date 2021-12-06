غلق 39 محل و ضبط 1021 حالة إشغال وتحرير 1040 محضر متنوع بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة،تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية،بضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدي لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين،نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.



وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 32 محل مخالف،و7 مقاهى والتحفظ على عدد 1021 حالة إشغال من المقاهي بالإضافة إلى تحرير 1040 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 276 ألف جنيها على المحلات الغير ملتزمة بالإجراءات الإحترازية.



وأكد محافظ الإسكندرية،فى بيان له،أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ،واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة،واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.





الحملات



جانب من الحملات



جانب من الحملة



