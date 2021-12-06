غلق وتشميع 8 منشآت بدون ترخيص وإعدام طن و166 كجم أغذية فاسدة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية الصحة بالشرقية ، يغلق و تشميع 8 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وإعدام طن و166 كجم أغذية فاسدة بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية والعاشر من رمضان ، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى إستمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين.



ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية والعاشر من رمضان، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 8 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد في الإشتراطات الصحية ، منهم 6 منشآت غذائية ببلبيس، ومنشآه بالعاشر من رمضان، ومنشأة بالقنايات، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و 166 كجم مخللات وأسماك وأغذية مختلفة وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 165 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي , مشيراً إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة وتحرير 98 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بكفر صقر وبلبيس والقنايات والحسينية والعاشر من رمضان.

قام قطاع جنوب الشرقيه بحملة تموينية برئاسة أبو طالب علي مدير الادارة بمركز بلبيس والقري التابعة له ، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين ، جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،لـفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين، حيث أسفرت الحملات عن التالى:

تحرير المحضر رقم 11235 جنح بلبيس ضد ف. س. ب تاجى تمويني بالبندر لتجميعه سلع تموينيه بمبلغ 21751 جنيه والتحفظ على 110 باكته مكرونه و 28 كرتونه زيت سعة لتر و 25 باكته سكر.

وتحرير المحضر رقم 11236جنح بلبيس ضدف.س. ف صاحب محل بقاله بالبندر لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحيه ، كما تم تحرير 4 محاضر ضد مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وتستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للرقابه على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



الحملة



جانب من الحملات الرقابية



جانب من الحملات



جانب من المضبوطات



حملات رقابية



غلق منشآت بدون ترخيص



منشآت بدون ترخيص







